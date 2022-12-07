Владимир Путин анонсировал допвыплаты медикам первичного звена с января

Президент России Владимир Путин сообщил, что с января следующего года в стране будут назначены дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых в размере от 4,5 до 18 тысяч рублей.

— У правительства есть задачи выработать единые подходы по заработной плате по всей территории России. Особенно вопрос зарплаты касается первичного и вторичного звена системы здравоохранения, — сказал он.

По его словам, дополнительные выплаты распространяются на врачей в центральных районных больницах и других медучреждениях. Их размер будет зависеть от должности и обязанностей сотрудников. Из-за юридических вопросов это может затянуться, но задним числом они будут начисляться именно с 1 января, уточнил президент.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле этого года Кабмин России распорядился установить компенсационные выплаты в размере 25% от оклада медработникам, работающим с пациентами с COVID-19.

Такие выплаты положены врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медперсоналу, оказывающему специализированную медпомощь в стационарах, а также участковым терапевтам, участковым педиатрам, семейным врачам, инфекционистам, среднему медперсоналу, работающему с этими врачами, фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, оказывающих первую медпомощь в амбулаторных условиях.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин