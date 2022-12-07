«Ак Барс» требует от выбежавшего на лед болельщика полмиллиона рублей
Казанский «Ак Барс» требует от болельщика, выбежавшего на лед в матче КХЛ против СКА, выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Об этом пишут «РИА Новости».
Инцидент произошел 17 ноября в Казани. Во время матча на лед выскочил болельщик. Он перелез через ограждение и пробежал по льду, после чего его задержали сотрудники стадиона «Татнефть Арена».
Фанатом оказался блогер Талип Миннегалиев. После задержания он извинился перед клубом и выразил надежду, что его не накажут.
По регламенту КХЛ, за этот инцидент на «Ак Барс» наложили штраф в размере 500 тысяч рублей. Сейчас эти деньги клуб требует от болельщика.
Напомним, 17 ноября «Ак Барс» обыграл СКА. Матч закончился со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).
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