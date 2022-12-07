Ирина Волынец предложили разрешить использовать маткапитал на санаторно-курортное лечение семьи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разрешить использование средств материнского капитала на санаторно-курортное лечение семьи. Обращение адресовано Минздраву и Минтруда России, сообщает RT.

Ирина Волынец обратила внимание, что многие российские семьи хотели бы отправиться на санаторно-курортное лечение, но у них не хватает на это средств. По ее мнению, разрешение использовать средства маткапитала на санаторно-курортное лечение семьи стало бы эффективной мерой повышения здоровья граждан.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Прошу вас поддержать инициативу о разрешении использования средств материнского (семейного капитала) на санаторно-курортное лечение семьи, — говорится в тексте обращения.

Напомним, материнский капитал в 2023 году проиндексируют — он составит на первого ребенка 589,5 тысячи рублей, а на второго — 779 тысяч рублей. Размер маткапитала с учетом индексации на первого ребенка будет на 65 тысяч больше, чем в текущем году, на второго — на 85,9 тысячи больше, чем в 2022 году.



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Диана Фатыхова