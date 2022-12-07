«Соллерс» перенесет в Казань инжиниринговый центр под легкие коммерческие автомобили «Атлант» и «Арго»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Центр продуктового развития и инжиниринга российской автомобилестроительной компании «Соллерс» откроется в Казани. Соглашение об этом сегодня подписали гендиректор ульяновского ООО «Соллерс Инжиниринг» Михаил Гурьянов и гендиректор ЗАО «Инновационно-производственный Технопарк «Идея» Диас Сафин. Церемония подписания проходила на площадке татарстанского машиностроительного форума — 2022 в Международном выставочном комплексе «Казань Экспо».

Центр заработает в 2023 году в Казани на площадке технопарка «Идея» и сосредоточится на создании новых модификаций и расширении модельного ряда в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), а также инженерном сопровождении программы локализации всей выпускаемой линейки автомобилей, в том числе проекта по производству двигателей.

Фото: tatarstan.ru

Открытие нового центра связано с началом сборки легких коммерческих автомобилей «Атлант» и «Арго» в ОЭЗ «Алабуга». Согласно соглашению, ульяновский инжиниринговый центр «Соллерс» перенесет в Казань научно-исследовательские работы по созданию новых материалов для автопрома. С этой целью ульяновская инжиниринговая компания «Соллерс» арендует производственные и офисные площади в технопарке «Идея» и будет пользоваться исследовательской инфраструктурой (лабораториями и испытательными стендами). Общая площадь аренды и сроки не уточняются. В настоящее время в технопарке «Идея» работают свыше 95 резидентов, занимающихся исследовательскими работами.

Напомним, сборочное производство двух моделей LCV на бывших площадях Ford в ОЭЗ «Алабуга» открылось в конце ноября этого года. «Автомобили Sollers заместят ушедший с российского рынка Ford Transit. Программа локализации новой линейки коммерческих автомобилей будет включать в себя производство дизельных двигателей, штамповочное производство, локализацию ключевых электронных компонентов, элементов шасси и так далее. В проекте будет задействован весь текущий персонал завода», — отмечал вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. Обещают, что продажи первых LCV стартуют в декабре этого года, а производство по технологии полного цикла будет запущено в 2023 году.

Луиза Игнатьева