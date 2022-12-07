Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре

Стали известны все пары, которые сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Расписание матчей 1/4:

9 декабря, 18.00 (мск) Хорватия — Бразилия;

9 декабря, 22.00 (мск) Нидерланды — Аргентина;

10 декабря, 18.00 (мск) Марокко — Португалия;

10 декабря, 22.00 (мск) Англия — Франция.

Сборная Португалии разгромно обыграла Швейцарию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч, проходивший на стадионе «Лусайл Айконик» в Катаре, завершился со счетом 6:1. Напомним, чемпионат мира по футболу проходит в Катаре. Первым четвертьфиналистом стали Нидерланды, которые в 1/8 обыграли сборную США. Счет составил 3:1.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова