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Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре

07:11, 07.12.2022
Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре
Фото: pixabay.com

Стали известны все пары, которые сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Расписание матчей 1/4:

  • 9 декабря, 18.00 (мск) Хорватия — Бразилия;
  • 9 декабря, 22.00 (мск) Нидерланды — Аргентина;
  • 10 декабря, 18.00 (мск) Марокко — Португалия;
  • 10 декабря, 22.00 (мск) Англия — Франция.

Сборная Португалии разгромно обыграла Швейцарию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч, проходивший на стадионе «Лусайл Айконик» в Катаре, завершился со счетом 6:1. Напомним, чемпионат мира по футболу проходит в Катаре. Первым четвертьфиналистом стали Нидерланды, которые в 1/8 обыграли сборную США. Счет составил 3:1.

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Илина Хакимова
СпортФутбол

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