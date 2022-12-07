Минниханов на встрече с Пушилиным: «Будем рады развитию связей и с Донецкой Народной Республикой»

Президент Татарстана Рустам Минниханов впервые встретился с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Во время встречи обсудили направления, которые могли бы быть интересны двум регионам в плане сотрудничества, сообщает пресс-служба главы РТ.

— Татарстан активно сотрудничает с Луганской Народной Республикой в части восстановления города Лисичанска. Будем рады развитию связей и с Донецкой Народной Республикой. Есть большой потенциал для развития связей между нашими регионами в таких областях, как металлургия, энергетика, машиностроение и производство компонентов, IT и другие высокие технологии, — отметил Минниханов.

Пушилин в свою очередь поблагодарил руководство республики за прием делегации ДНР.

Фото: tatarstan.ru

— Мы также заинтересованы в выстраивании экономических связей с регионами. Промышленность Донецкой Народной Республики готова внести свой вклад, — заключил он.

Сегодня Пушилин и Минниханов открыли Татарстанский машиностроительный форум. Глава ДНР заявил, что потенциал Донбасса будет полезен для развития всей страны. По его словам, в ДНР развивают не только угольную и металлургическую промышленность, но и делают акцент на машиностроительной отрасли.

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