Столтенберг: НАТО опасается обострения конфликта на Украине весной 2023 года

В НАТО опасаются обострения конфликта на Украине весной 2023 года. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает «РИА Новости».

— Сейчас мы видим, что Россия пытается заморозить действия на короткий период, чтобы перегруппировать, восстановить силы, чтобы потом совершить большое наступление следующей весной, —заявил он.

Йенс Столтенберг также в очередной раз подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину. Генсек считает, что победа России может сделать альянс «более уязвимым».

Он также сказал, что завершение противостояния на Украине не станет причиной для нормализации отношений Москвы и НАТО. В конце сентябре генсек отметил, что успех переговоров для Украины будет зависеть от того, что страна добьется «на поле боя».

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Антон Гаврилов