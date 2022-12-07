В зоне спецоперации находится половина мобилизованных — 150 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Из 300 тысяч мобилизованных россиян 150 тысяч находятся в зоне проведения СВО. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Из этих 150 тысяч только половина находится в боевых подразделениях. Остальные находятся на втором и третьем рубежах, выполняя функции территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку.

Еще 150 тысяч мобилизованных находятся на полигонах и учебных центрах Минобороны России, где проходят дополнительную подготовку.

В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла, заявил глава государства.

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.

В день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля.



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Артем Гафаров