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Стоимость российского леса оценили в 73,3 триллиона рублей — это много или мало?

18:10, 07.12.2022
Стоимость российского леса оценили в 73,3 триллиона рублей — это много или мало?
Фото: realnoevremya.ru

Общая стоимость всех лесов России на конец 2022 года составляет 73,3 трлн рублей. Такую оценку дали эксперты Рослесинфорга. Они учли как эксплуатационные леса — пригодную для промышленной переработки древесину, так и экологический потенциал насаждений.

Общая стоимость запасов древесины, которые можно использовать в коммерческих целях оценивается в 2,2 трлн рублей. Дороже всего стоят запасы лиственницы, сосны и березы каменной — самые распространённые в России породы деревьев.

Стоимость хранимого углерода в лесах составляет около 67,5 трлн рублей. Одну тонну поглощенного деревьями СО2 оценивают в среднем в 580 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Стоимости лесов, благодаря их углеродепонирующей роли, ежегодно добавляет к этой цифре еще 360 млрд рублей, с учетом ежегодного поглощения в размере 622 млн тонн СО2 в год. То есть экологический потенциал лесов выше ресурсного на 96% в финансовом эквиваленте, — сообщили в Рослесинфорге.

73,3 триллиона рублей — это:

  • $1,16 триллиона, или €1,112 триллиона по курсу ЦБ на сегодня.
  • 61,6 тысячи рублей за гектар леса — в июне площадь лесов в России оценивалась в 1,19 млрд га.
  • Зарплата 1 586 374 063 работников сферы лесоводства и лесозаготовки — в январе-сентябре 2022 года она составила 46 206 рублей в месяц.
  • Три бюджета России — в 2023 году доходы ожидаются в размере 26,13 трлн рублей.
  • 36,65 миллиарда деревянных стульев — цены начинаются в среднем от 2 тысяч рублей.
  • 40,7 миллиарда кубов березовых дров — средний ценник за кубометр 1,8 тысячи рублей, одному россиянину этого бы хватило на 6,7 миллиарда зим.
  • 7 881 ущерб от лесных пожаров — глава Минприроды России Александр Козлов оценил его в 2022 году в 9,3 миллиарда.
  • 993 годовых дохода от использования лесов — в прошлом году в бюджет России поступило 73,8 млрд рублей.
  • В 441 раз больше годового объем налогов и сборов лесопромышленных предприятий — в 2021-м в в консолидированный бюджет России поступило 166,1 млрд рублей.
  • В 66,5 раза больше экспортируемой из России в 2021 году продукции лесопромышленного комплекса — 1,1 трлн рублей ($17,5 млрд).

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Татьяна Демина
Экономика Татарстан

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