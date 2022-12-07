США хотят выделить $6 млрд на сдерживание России

В комитетах обеих палатах Конгресса США по делам вооруженных сил согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября), который включает в себя выделение $6 млрд на инициативу по сдерживанию России в Европе, говорится в документе.



— Поскольку основанный на правилах международный порядок сталкивается с вызовами со стороны Пекина и Москвы, которые угрожают безопасности, свободе и процветанию людей, <...> проект оборонного бюджета нынешнего года предусматривает важнейшие вложения в глобальную сеть альянсов и партнерств Америки, включая <...> более $6 млрд на финансирование инициативы по сдерживанию в Европе, — утверждается в проекте.

Подчеркнем, что Белый дом изначально запрашивал на эту инициативу $3,9 млрд, а в комитетах эту сумму увеличили на $2,1 млрд. Интересно, что проект оборонного бюджета также предусматривает «$225 млн на сотрудничество в области безопасности со странами Балтии, что на $72 млн больше бюджетного запроса» Белого дома. Общий объем согласованного проекта оборонного бюджета составляет $858 млрд.



В пояснительных материалах также сказано, что США намерены добиться исключения России из нескольких международных организаций в том числе из Группы двадцати (G20). Добавим, что проект предусматривает продление на пять лет запрета на сотрудничество с Россией в военной сфере.

В начале ноября Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, рассказал, что Америка поддерживает контакты с Россией на высоком уровне, но не намерена раскрывать конкретные каналы, чтобы защитить их.



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Илина Хакимова