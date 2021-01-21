Суд приговорил Рамиля Шамсутдинова к 24,5 годам строгого режима за стрельбу в войсковой части

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Второй Восточный окружной военный суд приговорил рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова к 24,5 годам строгого режима за стрельбу в войсковой части в Забайкалье, в результате которой погибли восемь человек. Об этом пишет ТАСС.

Семьям погибших присудили компенсации по 1,5 млн каждой.

Два дня назад Гособвинение просило приговорить Рамиля Шамсутдинова к 25 годам лишения свободы. В срок отбывания наказания предложили зачесть время пребывания подсудимого под стражей. Гособвинение также поддержало в суде гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших. Их общая сумма составила 28 млн рублей. Шамсутдинов их не признал и отказался от участия в прениях и последнего слова.

Напомним, осенью 2019 года Рамиль Шамсутдинов, находясь в карауле, расстрелял офицеров и рядовых. Погибли восемь человек. После задержания солдат рассказывал, что сослуживцы издевались над ним. Присяжные признали его виновным в преступлении, но заслуживающим снисхождения.