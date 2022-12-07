В соседней с Татарстаном Марий Эл запретили использовать беспилотники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

На территории соседней с Татарстаном Марий Эл запретили использовать беспилотники. Указ подписал глава республики Юрий Зайцев.

— Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Марий Эл, за исключением использования территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти и органами местного самоуправления, — сказано в документе.

Фото: mari-el.gov.ru

Указ уже вступил в силу. Ограничения будут действовать до момента снятия режима базовой готовности, который ввели в Марий Эл.

Напомним, что в конце ноября в Татарстане также запретили использовать беспилотники. Меру ввели в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры.



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Антон Гаврилов