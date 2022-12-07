В соседней с Татарстаном Марий Эл запретили использовать беспилотники
На территории соседней с Татарстаном Марий Эл запретили использовать беспилотники. Указ подписал глава республики Юрий Зайцев.
— Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Марий Эл, за исключением использования территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти и органами местного самоуправления, — сказано в документе.
Указ уже вступил в силу. Ограничения будут действовать до момента снятия режима базовой готовности, который ввели в Марий Эл.
Напомним, что в конце ноября в Татарстане также запретили использовать беспилотники. Меру ввели в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры.
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