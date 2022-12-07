В миссии РФ при ООН заявили о согласии на создание зоны защиты ЗАЭС

Москва выражает свое согласие с предложением организовать зону безопасности у Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также готова обсуждать детали. Об этом во вторник заявила представитель РФ Наталья Кармазинская на заседании Генассамблеи ООН.

— В принципиальном плане мы поддерживаем данную инициативу. Но необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов, — отметила Кармазинская.

По ее словам, на данный момент основную угрозу безопасности электростанции представляют непрекращающиеся обстрелы со стороны Украины, дипломат напомнила, что Киев открывал огонь по ЗАЭС 19 и 20 ноября.

— Мы распространяли соответствующую информацию в качестве официальных документов СБ и ГА ООН. Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим Владимира Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента, — заявила представительница России.

Кармазинская также подчеркнула, что Россия, в свою очередь, сделала все возможное, чтобы чтобы миссия МАГАТЭ на ЗАЭС 1 сентября состоялась и прошла максимально безопасно, несмотря на устраиваемые украинским правительством обстрелы и провокации. Она напомнила, что по итогам визита «гендиректор агентства выступил с инициативой о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг станции. Главная ее цель — предотвращение угроз станции, возникающих вследствие непрекращающихся атак ВСУ», отметила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По ее словам, говорить об этом преждевременно. Захарова заявила, что «нет никаких прямых переговоров между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС».

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Илина Хакимова