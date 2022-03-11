Итоги дня: ограничение доступа к Instagram, ДТП со скорой в Казани, встреча Путина и Лукашенко
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 11 марта:
- Сегодня Meta (экс-Facebook) временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных в связи со специальной военной операцией России на Украине. В ответ Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram (доступ к Facebook уже ограничен, — прим. ред.). Надзорное ведомство также просит суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. А главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении граждан России со стороны сотрудников компании Meta, владеющей Facebook и Instagram. Меры против Meta не будут распространяться на WhatsApp, потому что в нем не размещают информацию, а общаются. Сенатор Андрей Клишас заявил, что россиянам, которые в случае запрета Facebook и Instagram будут обходить блокировки для подключения к ним, санкции не грозят.
- В Казани машина скорой помощи сегодня попала в ДТП. Медики везли ребенка и его маму в ДРКБ. Ребенку требовалась экстренная госпитализация. Машина ехала со стороны ТЦ «Кольцо» по улице Тихомирнова с проблесковыми маячками и спецсигналами. На перекрестке машина столкнулась с Ford Mondeo, который ехал на зеленый свет. Все, кто был в машине, пострадали: трое медиков и пациент с мамой. ДТП с участием машины скорой помощи занялись сотрудники СК. Дело возбуждено по факту воспрепятствования оказанию медпомощи (ч. 1 ст. 124.1 УК РФ), что предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.
- Президент России Владимир Путин поддержал идею отправлять добровольцев из стран Ближнего Востока на Украину. По его словам, если есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям в Донбассе, то надо пойти им навстречу. При этом добровольцев из России направлять на Украину не планируется.
- В Москве прошли переговоры Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Путин сообщил Лукашенко, что в российско-украинских переговорах наметились определенные позитивные сдвиги. Белорусский лидер заявил, что западные санкции — это «время возможностей». Также он заявил, что Украина атаковала бы Белоруссию, если бы не превентивный удар со стороны России. В целом встреча президентов России и Белоруссии продлилась более пяти часов.
- Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос относительно слов некоторых граждан о том, что им «стыдно быть русскими». По его мнению, если кто-то так говорит, значит, он не русский, и к нему нет никаких претензий.
- Также Песков сообщил, что условий для дефолта России нет, если они только не создаются искусственно. Он отметил, что Минфин и другие ведомства уже делали заявления о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские власти должны оперативно подготовить третий пакет антикризисных мер на фоне введенных против страны санкций. Первый антикризисный пакет уже одобрен парламентом, второй на этой неделе внесен в Госдуму.
- ФСБ России совместно с KГБ Белоруссии задержали восьмерых участников интернет-сообщества, распространявших ложные сообщения о «минировании» социальных объектов и торговых центров. Силовики выявили организованные группы, куда входили молодые люди в возрасте от 13 лет до 21 года. Среди задержанных — двое предполагаемых лидеров, 16-летние подростки из Подмосковья и Витебской области. Установлено, что в специально созданном телеграм-канале злоумышленники за денежное вознаграждение принимали заказы на отправку ложных сообщений о минировании объектов на территории России, Белоруссии и других государств.
- Белый дом объявил о полных блокирующих санкциях против руководителей банков РФ, находящихся под санкциями, и членов Госдумы. Также США запретили импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России.
- Гипермаркет Leroy Merlin рассматривает возможность увеличения поставок и расширения товарного ассортимента на DIY-рынке. Компания продолжает работать в России.
- Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на Украине не должна перерасти в войну между НАТО и Россией. Он признался, что альянс обучил десятки тысяч солдат Украины. По его словам, альянс ожидает от всех своих союзников введения санкций против России из-за спецоперации на Украине. Отмечается, что НАТО продолжит оказывать санкционное давление на Россию до тех пор, пока страна не прекратит боевые действия.
- Ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова вывели из состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане. Указ президента РТ Рустама Минниханова опубликован на интернет-портале правовой информации республики. Также из состава комиссии вывели: председателя Молодежного правительства РТ Аллу Абросимову, экс-министра по делам молодежи РТ, замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамира Фаттахова.
- В Татарстане ночью ожидается сильное похолодание. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ. Ночью и утром 12 марта на территории республики местами ожидается понижение температуры воздуха до -25... -28˚. Днем прогнозируется до -6... -11 градусов. Преимущественно без осадков. По прогнозу, несколько потеплеет в начале следующей недели. Пройдет небольшой снег, ночью температуры воздуха опустятся до -9... -14°, днем — до -1... -6°.
- Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Татарстана до уровня «Ca» с «негативным» прогнозом. Также рейтинги понизили Московской области, Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду, Волгограду, Самарской области, Башкирии, Чувашии, Коми, Ханты-Мансийскому автономному округу, Красноярскому краю, Омской области, Краснодарскому краю.
- Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР. Таким образом, общее число членов Думы, включенных в санкции Великобритании, достигло 400 человек. Им запрещен въезд на территорию королевства, их банковские счета в случае обнаружения будут заморожены, введен запрет на ведение бизнеса в Великобритании.
- В Министерстве обороны России сообщили, что киевские власти запретили мэрам городов какие-либо контакты с российской стороной, в том числе по организации гуманитарных коридоров, несогласных расстреливают.
- Сегодня неизвестные сообщили о «минировании» четырех казанских домов культуры — ДК им. Саид-Галеева, «Чулпан», «Московский», «Сайдаш». В КЦ «Московский» сообщение о «минировании» поступило во время обсуждения проекта засыпки Казанки под строительство Соборной мечети у «Чаши». Слушания начались в 10.00, но всех пришедших пришлось эвакуировать, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
- Правительство России выделит 1 трлн рублей на первоочередные меры по поддержке экономики. Согласно документу, 496 млрд рублей будет потрачено на социальную поддержку, включая стимулирование рынка труда, 275 млрд рублей — на транспортную сферу, 99,8 млрд рублей — на строительную отрасль и ЖКХ. О том много это или мало, читайте в материале «Реального времени».
- Банк России решил приостановить подготовку к продаже акций банка «Открытие». О возобновлении подготовки Центробанк сообщит дополнительно. В августе прошлого года Центробанк РФ начал подготовку продаж акций санированного банка «Открытие». Заявки от потенциальных инвесторов регулятор начал принимать с 11 по 22 октября в электронном виде через личный кабинет участника информационного обмена или курьерской доставкой.
- Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что Генпрокуратура проверит соблюдение прав работников иностранных компаний, заявивших об уходе с российского рынка. В ведомстве отметили, что прокуроры установили жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядком выплаты зарплаты и определением ее размера, исполнением взятых на себя обязательств перед контрагентами и перед РФ. Краснов указал на недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановке деятельности в стране, и отметил, что подобные факты будут жестко пресекаться.
- Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия продолжит создавать условия для развития иностранных компаний, исполняющих обязательства перед персоналом и потребителями. По его словам, речь идет о компаниях, которые заморозили инвестиции в России, но продолжают производство. Он дополнил, что только считаные единицы заявили о приостановке деятельности в РФ.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов создал свой телеграм-канал, где выложил первую публикацию в виде приветствия — «Исәнмесез!». Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что в России ограничат доступ к социальной сети Instagram. В ней президент республики ежедневно выгладывает фото со своего рабочего места с пожеланиями доброго утра жителям Казани
- В России продолжает снижаться уровень коллективного иммунитета к COVID-19. Первым компонентом привились 88 277 878 россиян, полностью вакцинировались 84 489 088 человек. Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 53,6% против 56% неделей ранее.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, в том числе обещая Украине вступление в НАТО. Он отметил, что есть вещи, которые ЕС предлагал, но не смог реализовать, в частности предложение Украине и Грузии стать частью НАТО.
- Лидеры Евросоюза поручили Европейской комиссии подготовить заключения по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в него. Ранее подобное решение было принято и по заявке Украины. 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подал ее.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна вводит санкции против 32 «военных организаций России». Среди них Казанский вертолетный завод (КВЗ), «Рособоронэкспорт», РКЦ «Прогресс». Также в черный список попали миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов, глава ЦИК России Элла Памфилова и еще двое россиян. Причина санкций — спецоперация России на Украине.
- Сегодня в третьем чтении Госдума приняла закон о введении единых правил проведения дистанционного электронного голосования в России. Согласно ему, голосование проводится с использованием системы ГАС «Выборы» и других информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям Центризбиркома. Россияне смогут голосовать с помощью специального мобильного приложения.
- Также Госдума приняла законопроект об упрощении ряда процедур в строительной отрасли для ее поддержки в условиях санкций против России. Упрощается порядок проведения правовой экспертизы документов при осуществлении государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. Помимо этого, упрощается регистрация прав на построенные объекты. В 2022 году также упрощаются процедуры разработки и согласования градостроительной документации, проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по ее проектам.
- Госдума может рекомендовать правительству разработать меры поддержки предприятий, выпускающих ценообразующие стройматериалы. Одним из основных факторов, которые повлияют на цену квадратного метра в новостройках, станет удорожание стройматериалов из-за обвала рубля, отмечали они. Только за первую неделю развернувшихся событий удорожание по уже заказанным поставкам стройматериалов составляло от 15 до 30%. Представители рынка заметили, что в сложившихся условиях государство может поддержать отрасль, если в законодательном порядке зафиксирует цены хотя бы на строительные материалы, которые производятся в России.
- В Зеленодольске в микрорайоне Мирном построят новую школу на 1 224 ученика и 126 человек обслуживающего персонала. На эти цели из республиканского бюджета выделят почти миллиард — свыше 998,7 миллиона рублей. Согласно проекту, в новой школе будут учиться 480 младшеклассников (1—4-е классы), для чего сформируют 20 классов, 600 учащихся 5—9-х классов и еще 144 старшеклассника (10—11-е классы). В общей сложности всех учеников школы сгруппируют в 51 класс. Подробности — в материале «Реального времени».
- Первый замглавы Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову и главе ФАС Максиму Шаскольскому, попросив проверить обоснованность роста цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты. По его словам, стоимость отдельных позиций поднялась до 100% и более в течение нескольких дней.
- По данным Татарстанстата, в республике за неделю с 25 февраля по 4 марта зафиксировали рост цен на некоторые категории продуктов питания. Сахарный-песок подорожал на 3,15%, капуста — на 3,83%, свекла — на 3,83%, морковь — на 6,27%, помидоры — на 4,74%, яблоки — 3,27%, бананы — на 4,52%. Говядина выросла в цене на 1,21%, масло подсолнечное — на 0,74%, масло сливочное — на 1,04%, яйца куриные (10 штук) — на 0,72%.
- Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин рассказал, что за 2021 год в соцсетях было зафиксировано более 1,4 тыс. обращений в связи с нападениями бездомных собак. Так, более 6,8 тыс. человек обратились в медицинские организации по поводу укусов. В числе «антилидеров» по нападениям бездомных животных — Верхнеуслонский, Спасский и Лаишевский районы. Всего в «красной зоне» оказались 17 районов республики.
- Американская компания NortonLifeLock Inc, разработчик антивируса Norton, приостановила продажи своей продукции на территории России. Решение было принято в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, пользователи антивируса в России уже отмечают невозможность обновления антивирусных баз. Также не получается переустановить Norton, купленный давно. Пользователь не может загрузить программу, которая, в свою очередь, скачивает антивирус, а при регистрации продукта отсутствует связь с сервером разработчиков.
- Чешская компания Avast, производитель системы программного обеспечения в сфере информационной безопасности, объявила о прекращении своей деятельности в России и Белоруссии. Это связано с событиями на Украине. Пользователям лицензии на платные продукты на Украине предоставят возможность бесплатно продлевать их. Пользователи бесплатных продуктов смогут бесплатно получить платные версии программного обеспечения.
- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что в республике продолжают контролировать соблюдение антиковидных мер. За прошедшую неделю был проверен 151 объект, нарушение антиковидных мер выявили в 49. Это 32,5% от числа проверенных. Составлено 23 протокола, а также наложены штрафы на общую сумму 282 тысячи рублей.
- Также она сообщила, что традиционный эпидсезон продолжается до конца марта. К концу месяца станет понятно, как развивается ситуация, и Управление Роспотребнадзора по РТ может рассмотреть возможность разрешить ночную работу общепита в республике. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 20 марта. Ограничены полеты в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.
- Также снимаются ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран. Они вводились для предотвращения распространения COVID-19. Полеты будут осуществляться в обе стороны на основании положений двусторонних межправительственных соглашений и отдельных договоренностей властей по авиасообщению.
- Татарстан получит 262,2 миллиона рублей на создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Субсидировать расходы на закупку и установку быстрых зарядных станций для электромобилей на федеральных трассах Кабмин намерен в течение 3 лет. Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ предусматривает, что к 2030 году в стране необходимо создать сеть из 29 тысяч быстрых электрозарядных станций.
Максим КокунинОбщество Татарстан
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