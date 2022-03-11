За 2021 год в Татарстане почти 7 тысяч человек обратились за медицинской помощью из-за укусов собак

Фото: Василий Иванов (архив)

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин рассказал, что за 2021 год в соцсетях было зафиксировано более 1,4 тыс. обращений в связи с нападениями бездомных собак. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Так, более 6,8 тыс. человек обратились в медицинские организации по поводу укусов. В числе «антилидеров» по нападениям бездомных животных — Верхнеуслонский, Спасский и Лаишевский районы. Всего в «красной зоне» оказались 17 районов республики.

Начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов сообщил, что в прошлом году на отлов и содержание бездомных животных было выделено 56,7 млн рублей. В этом году объем выделенных средств увеличен до 69,3 млн с учетом необходимости содержания агрессивных собак. Для животных работают 19 приютов, из них 17 частных и два муниципальных. В них содержится порядка 3,6 тыс. животных.

Замглавы исполкома Казани Искандер Гиниятуллин добавил, что всего за два года в городе было отловлено более 8 тыс. и прооперировано более 6,8 тыс. собак. Из них оставлено в приюте 296 и пристроено 1017. По его мнению, средства на содержание животных, которые представляют опасность, выделяются в недостаточном объеме.

Парламентарии пришли к выводу о том, что законодательные нормы, регулирующие вопросы ответственного отношения к животным, несовершенны. Фарид Мухаметшин не исключил, что Госсовет республики повторно обратится в Госдуму с законодательной инициативой.

Фото: kzn.ru

В феврале в Госдуме РФ отклонили законопроект татарстанских депутатов, выступивших с инициативой об обязательной регистрации домашних животных. Депутаты РТ предложили проект поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ еще летом прошлого года.

Максим Кокунин