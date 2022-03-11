Госдума приняла закон о дистанционном электронном голосовании

Сегодня в третьем чтении Госдума приняла закон о введении единых правил проведения дистанционного электронного голосования в России. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

Согласно нему, голосование проводится с использованием системы ГАС «Выборы» и других информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям Центризбиркома. Россияне смогут голосовать с помощью специального мобильного приложения.

Кроме того, вносятся некоторые изменения в избирательное законодательство в целом. В частности, лица с погашенной или снятой судимостью за экстремистские преступления или совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних не могут избираться еще в течение пяти лет после ее погашения.

Фото: duma.gov.ru

Законопроект о единых правилах онлайн-голосования был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 года. Необходимость установить единые параметры объясняли проведением дистанционного голосования в 2019—2021 годах.

Дарья Акимова