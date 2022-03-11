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Госдума приняла закон о дистанционном электронном голосовании

12:06, 11.03.2022 3
Госдума приняла закон о дистанционном электронном голосовании
Фото: duma.gov.ru

Сегодня в третьем чтении Госдума приняла закон о введении единых правил проведения дистанционного электронного голосования в России. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

Согласно нему, голосование проводится с использованием системы ГАС «Выборы» и других информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям Центризбиркома. Россияне смогут голосовать с помощью специального мобильного приложения.

Кроме того, вносятся некоторые изменения в избирательное законодательство в целом. В частности, лица с погашенной или снятой судимостью за экстремистские преступления или совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних не могут избираться еще в течение пяти лет после ее погашения.

Фото: duma.gov.ru

Законопроект о единых правилах онлайн-голосования был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 года. Необходимость установить единые параметры объясняли проведением дистанционного голосования в 2019—2021 годах.

Дарья Акимова
ОбществоВласть

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12:41
    Нельзя принимать такой закон, электронное голосование это игра в напёрстки. Только живое голосование как подтверждение народного волеизъявления!!! Только прозрачные выборы!!!
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    Анонимно 13:05
    чем электронное менее прозрачнее, чем классическое?
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  • Анонимно 16:31
    Просто электронное менее затратное чем оффлайновое. Не надо платить за каждые вбросы и карусели, Заплатил программисту-хакеру один раз в конце и ты победитель на выборах.
    Электронной системой "вечноизбираемые" дистанцируют себя от местечковых элит, обеспечивающих административный ресурс на оффлайн-выборах.
    Теперь не надо вкачивать бюджетные куски в регионы и их элиты в качестве платы за выборный админресурс.
    Теперь "вечноизбранные" отдельно, а регионы снизу до верху - отдельно. У первых бюджет, у вторых - дырка от бублика и региональные проблемы.
    Раньше был обмен (бюджет-лояльность), теперь начнется дрессировка региональных элит.
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