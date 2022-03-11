Госдума приняла закон о дистанционном электронном голосовании
Сегодня в третьем чтении Госдума приняла закон о введении единых правил проведения дистанционного электронного голосования в России. Об этом сообщается на ее официальном сайте.
Согласно нему, голосование проводится с использованием системы ГАС «Выборы» и других информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям Центризбиркома. Россияне смогут голосовать с помощью специального мобильного приложения.
Кроме того, вносятся некоторые изменения в избирательное законодательство в целом. В частности, лица с погашенной или снятой судимостью за экстремистские преступления или совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних не могут избираться еще в течение пяти лет после ее погашения.
Законопроект о единых правилах онлайн-голосования был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 года. Необходимость установить единые параметры объясняли проведением дистанционного голосования в 2019—2021 годах.
комментарии
Электронной системой "вечноизбираемые" дистанцируют себя от местечковых элит, обеспечивающих административный ресурс на оффлайн-выборах.
Теперь не надо вкачивать бюджетные куски в регионы и их элиты в качестве платы за выборный админресурс.
Теперь "вечноизбранные" отдельно, а регионы снизу до верху - отдельно. У первых бюджет, у вторых - дырка от бублика и региональные проблемы.
Раньше был обмен (бюджет-лояльность), теперь начнется дрессировка региональных элит.