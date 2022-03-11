Песков: настоящему русскому не стыдно, что он русский

Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос относительно слов некоторых граждан о том, что им «стыдно быть русскими».

— Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий. Он не с нами, — цитирует его «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Также Песков сообщил, что в России нет условий для дефолта , если они только не создаются искусственно.

— Мы с вами уже слышали заявления наших руководителей финансовых ведомств — Минфина и так далее — о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях, — сказал пресс-секретарь.



Максим Кокунин