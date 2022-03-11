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Песков: настоящему русскому не стыдно, что он русский

13:45, 11.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Песков: настоящему русскому не стыдно, что он русский
Фото: kremlin.ru

Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос относительно слов некоторых граждан о том, что им «стыдно быть русскими».

— Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий. Он не с нами, — цитирует его «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Также Песков сообщил, что в России нет условий для дефолта , если они только не создаются искусственно.

— Мы с вами уже слышали заявления наших руководителей финансовых ведомств — Минфина и так далее — о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях, — сказал пресс-секретарь.

Максим Кокунин
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:04
    " Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила. которая бы пересилила РУССКУЮ СИЛУ ! " ( Н.В.Гоголь,великий украинец,русский писатель).
    На нашем Знамени освобождения Украины от марионеточно-фашистских палачей образы славного партизанского батьки - Сидора Артемьевича Ковпака, беспощадно давившего бандеровцев, поэта-патриота,Ярослава Александровича Галана. убитого топором бандеровскими нациками во Львове, великого поэта,творца и созидателя цветущей Украины,Павло Григорьевича Тычины, истинного сына всего советского народа,Леонида Ильича Брежнева... .
    Дело РОССИИ правое, бандеровские нацики будут УНИЧТОЖЕНЫ, мир придет на многострадальную землю родной, братской Украины !
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