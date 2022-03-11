Песков: настоящему русскому не стыдно, что он русский
Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос относительно слов некоторых граждан о том, что им «стыдно быть русскими».
— Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий. Он не с нами, — цитирует его «РИА Новости».
Также Песков сообщил, что в России нет условий для дефолта , если они только не создаются искусственно.
— Мы с вами уже слышали заявления наших руководителей финансовых ведомств — Минфина и так далее — о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях, — сказал пресс-секретарь.
комментарии
На нашем Знамени освобождения Украины от марионеточно-фашистских палачей образы славного партизанского батьки - Сидора Артемьевича Ковпака, беспощадно давившего бандеровцев, поэта-патриота,Ярослава Александровича Галана. убитого топором бандеровскими нациками во Львове, великого поэта,творца и созидателя цветущей Украины,Павло Григорьевича Тычины, истинного сына всего советского народа,Леонида Ильича Брежнева... .
Дело РОССИИ правое, бандеровские нацики будут УНИЧТОЖЕНЫ, мир придет на многострадальную землю родной, братской Украины !