Мессенджер WhatsApp не затронут меры против Meta

Меры против Meta не будут распространяться на WhatsApp, потому что в нем не размещают информацию, а общаются. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Сегодня Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram после новостей о том, что компания Meta (владелец Facebook, Instagram) временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях в отношении российских военных.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против американской корпорации по статьям 280, 205.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности».



Татьяна Леухина