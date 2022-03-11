Татарстан не готов отменить запрет на ночную работу — хотя заболеваемость снижается

Фото: Максим Платонов (архив)

Число заболевших коронавирусом по-прежнему снижается, за неделю оно упало еще на 41%. Несмотря на это, Роспотребнадзор РТ пока не готов отменить запрет на ночную работу, пойдя навстречу просьбам МСБ, в частности рестораторов и владельцев развлекательных заведений. Во-первых, эпидемиологический порог еще недостаточно низок, а сам сезон заболеваний гриппом и ОРВИ заканчивается лишь в конце марта. Во-вторых, как заявили в Минздраве, хотя заболеваемость и пошла на спад, тяжесть прохождения болезни остается «совершенно серьезной» — реанимации вовсе не пустуют. Подробнее — в материале «Реального времени».

Заболеваемость COVID-19 в Татарстане за последнюю неделю снизилась на 41%

За истекшие сутки в Татарстане зарегистрировано 638 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего на данный момент было зафиксировано в Татарстане 129 356 случаев.

— С восьмой недели с начала года мы отмечаем снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Напомню, рост продолжался с начала 2022 года. И на восьмой неделе снижение было на 30%, а за последнюю неделю — снижение на 41%. Вместе с тем заболеваемость за текущий период марта выше, чем за тот же период февраля 2022 года на 41,7%, — рассказала замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Фото: Максим Платонов (архив)

Суммарно число заболевших гриппом и ОРВИ за последние недели ниже эпидемиологического порога на 45%. Случаев гриппа среди населения Татарстана зарегистрировано за последнюю неделю вообще не было.

Всего из расшифрованных материалов методом геномного секвенирования выявлено 1 189 случаев новой коронавирусной инфекции на этой неделе, или 94% составляет штамм «омикрон» (на прошлой неделе на «омикрон» приходилось 92% заболевших). Из них 33 случая — завозные, остальные — местные.

92,5% заболевших перенесли болезнь по типу обычной острой респираторной вирусной инфекции, только у 73 человек была зафиксирована внебольничная пневмония (6% от всех заболевших), у 16 — бессимптомное носительство.

Повторно вакцинировались пока лишь треть татарстанцев

В Татарстане продолжаются контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением противоковидных мер. За последнюю неделю проверен 151 объект, нарушения найдены в 49 (или в 32,5%), выписано штрафов по 23 протоколам на 282 тыс. рублей.

Любовь Авдонина отметила, комментируя столпотворения в ТЦ в последние дни, что обязательство контроля за соблюдением социальной дистанции лежит на руководстве заведений. Пока, впрочем, большая часть нарушений на предприятиях приходится на неправильное ношение масок, недостаточный их запас, также зафиксированы неверная санитарная обработка или отсутствие антисептика. Несмотря на обращения ряда компаний малого и среднего бизнеса, в частности, от рестораторов — с просьбой разрешить заведениям общепита, как и развлекательным, работу по ночам, в Роспотребнадзоре по РТ пока ответили отказом.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Когда у нас разрешат? Бизнес действительно просит разрешить ему работать ночью. Но ограничения по ночной работе — это федеральная норма, поэтому мы ее пока не отменяем с учетом той эпидемиологической ситуации, которая существует на данный момент. Да, снижение заболеваемости в последние две недели отмечаем, но это пока не тот показатель, который позволил бы снять все ограничения, как в одном из субъектов РФ [имеется в виду Чечня, где ограничения были сняты по приказу ее главы Рамзана Кадырова]. До конца марта эпидемиологический сезон продолжается. Обращение от рестораторов у нас находится на рассмотрении. Но пока мы ждем отмены федеральной нормы, — заявила Любовь Авдонина.

«Коллеги в ковид-госпиталях говорят, что тяжесть заболевания остается совершенно серьезной»

Обстановка в медицинских учреждениях остается стабильной, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Вакцинация тоже проходит стабильно. Первым компонентом вакцинировались 81,2% от подлежащих, или 2,4 млн человек. Вторым компонентом — 1,9 млн человек. Из наиболее подверженной риску заболеть категории в возрасте 60+ вакцинировано первым компонентом 640 тыс. человек, вторым компонентом — 436,8 тысячи пожилых людей, или 75% от всего числа татарстанцев этой возрастной категории.

Число прошедших повторную вакцинацию на 11 марта — 258,5 тыс. человек. Между тем повторной вакцинации подлежат 843,5 тысячи татарстанцев — именно столько человек были полностью провакцинированы к 1 сентября 2021 года, и теперь они должны вакцинироваться снова. Таким образом, повторно вакцинировалось пока лишь чуть более 30%.



Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков также обратил внимание на то, что, несмотря на снижение заболеваемости, заболевшие коронавирусом по-прежнему пополняют реанимации татарстанских больниц.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Коллеги в ковид-госпиталях говорят, что тяжесть заболевания остается совершенно серьезной. Поэтому сказать, что у нас есть пустующие мощности, нельзя. Внутри «ковидариев» кипит очень серьезная работа, — объяснил чиновник.

По его словам, детская вакцинация продолжает идти своим ходом. В отдельных поликлиниках вакцины выработаны полностью, а так как Минздрав РТ не может взять остатки в одной поликлинике и «выгрузить в пользу другой», то в Татарстане ждут поступления новых доз. Пока республика получила еще одну партию на 960 доз детской вакцины «Спутник М».

Сергей Афанасьев