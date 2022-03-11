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Мишустин поручил подготовить третий пакет антикризисных мер на фоне санкций

14:59, 11.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Мишустин поручил подготовить третий пакет антикризисных мер на фоне санкций
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российские власти должны оперативно подготовить третий пакет антикризисных мер на фоне введенных против страны санкций. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Первый антикризисный пакет уже одобрен парламентом, второй на этой неделе внесен в Госдуму, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

5 марта президент России Владимир Путин анонсировал меры поддержки бизнеса в России, пострадавшего от санкций. До этого Мишустин рассказал, какую поддержку получат предприниматели. IT-сектор освободят на три года от уплаты налога на прибыль, вводится мораторий на проверки.

Татьяна Леухина
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