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Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -14 градусов

07:00, 23.01.2025

На дорогах возможна гололедица

Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -14 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане облачная погода. Днем местами возможен небольшой снег, метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.

Ветер южный, юго-восточный 6—11 м/с, утром, днем местами с порывами 15—18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -9 до -14 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани днем ожидается -10... -12 градусов. Местами обещают небольшой снег, метель.

Галия Гарифуллина

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