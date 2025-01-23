Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -14 градусов
На дорогах возможна гололедица
Сегодня в Татарстане облачная погода. Днем местами возможен небольшой снег, метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.
Ветер южный, юго-восточный 6—11 м/с, утром, днем местами с порывами 15—18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -9 до -14 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани днем ожидается -10... -12 градусов. Местами обещают небольшой снег, метель.
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