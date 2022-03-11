Столтенберг: НАТО продолжит оказывать санкционное давление на Россию, пока она не прекратит боевые действия

НАТО продолжит оказывать санкционное давление на Россию до тех пор, пока страна не прекратит боевые действия. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, против России были введены беспрецедентные санкции. Давление оказано на президента страны Владимира Путина. Столтенберг отметил, что принятые ограничительные меры дорого обойдутся всему миру, в том числе тем государствам, которые их вводили, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Сегодня генсек НАТО заявил, что ситуация на Украине не должна перерасти в войну между альянсом и Россией. Также он признался, что организация обучила десятки тысяч украинских солдат.

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Диана Жиленкова