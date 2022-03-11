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Еврокомиссия подготовит заключение по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в ЕС

07:22, 11.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Еврокомиссия подготовит заключение по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в ЕС
Фото: pixabay.com

Лидеры Евросоюза поручили Европейской комиссии подготовить заключения по заявкам Молдавии и Грузии на вступление в него. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на совместное заявление по итогам саммита в Версале.

Ранее подобное решение было принято и по заявке Украины. 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подал ее.

Сегодня также стало известно, что Евросоюз намерен усилить санкции против России и Белоруссии. Как отмечается в документе, главы ЕС намерены усилить давление на обе страны и готовы к принятию новых ограничительных мер.

Дарья Акимова
Общество

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