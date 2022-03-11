Боррель назвал ошибкой обещание Украине членство в НАТО

Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, в том числе обещая Украине вступление в НАТО. Такое мнение высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

— Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом, — заявил он в интервью телеканалу TF1 (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что есть вещи, которые ЕС предлагала, но не смогла реализовать, в частности предложение Украине и Грузии стать частью НАТО.

Фото: pixabay.com

— Я считаю, что это ошибка — делать обещания, которые не можешь реализовать.

Вчера глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС достиг предела своих возможностей в части финансовых санкций против России. Он выразил мнение, что наиболее болезненными ограничительными мерами против РФ стали те, что касаются запрета на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики.



Член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия на прошлой неделе отмечал, что страны НАТО не готовы обсуждать вопрос о членстве Украины в ближайшие 5 или 10 лет. Сам Киев не будет бороться за вступление в альянс.

Татьяна Леухина