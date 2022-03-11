В России и Белоруссии задержали подростков, рассылавших сообщения о «минировании»

ФСБ России совместно с KГБ Белоруссии задержали восьмерых участников интернет-сообщества, распространявших ложные сообщения о «минировании» социальных объектов и торговых центров. Об этом сообщает ТАСС.

Силовики выявили организованные группы, куда входили молодые люди в возрасте от 13 лет до 21 года. Среди задержанных — двое предполагаемых лидеров, 16-летние подростки из Подмосковья и Витебской области. Их подозревают в серии анонимных электронных писем с ложными угрозами минирования детских садов, школ, торговых центров, объектов органов власти.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что только за последние три месяца участниками группы было сделано более 80 заведомо ложных сообщений о терактах.

— Установлено, что в специально созданном телеграм-канале злоумышленники за денежное вознаграждение принимали заказы на отправку ложных сообщений о минировании объектов на территории России, Белоруссии и других государств. Там же публиковали отчеты о своих действиях. За несколько месяцев они нанесли существенный материальный ущерб, связанный с привлечением оперативных служб и временной остановкой работы объектов, — сказала она.

На данный момент возбуждены уголовные дела по части 2 ст. 207 УК РФ, предусматривающей ответственность до 5 лет лишения свободы. Кроме того, подсчитывается причиненный ущерб для вменения к возмещению виновным.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале глава ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что в нескольких регионах России в образовательных учреждениях предотвращены теракты в форме вооруженных нападений. По его словам, за последнее время на объектах образования предотвращен ряд преступлений террористической направленности, часть из которых готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.

Максим Кокунин