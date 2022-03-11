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Уровень коллективного иммунитета в России снизился до 53,6%, в Татарстане — до 50,6%

16:58, 11.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Уровень коллективного иммунитета в России снизился до 53,6%, в Татарстане — до 50,6%
Фото: Максим Платонов (архив)

В России продолжает снижаться уровень коллективного иммунитета к COVID-19. Об этом свидетельствуют данные сайта стопокоронавирус.рф.

Первым компонентом привились 88 277 878 россиян, полностью вакцинировались 84 489 088 человек. Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 53,6% против 56% неделей ранее.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане, по данным федерального штаба, привиты первым компонентом 2 450 074 человека, полностью вакцинировались от коронавируса 2 380 940 жителей республики. Уровень коллективного иммунитета упал до 50,6%. Неделю назад он был на уровне 52,7%.

Сегодня в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщили, что количество заболевших коронавирусом продолжает снижаться. За неделю заболеваемость снизилась еще на 41%.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:58
    на стрессе иммунитет падает
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