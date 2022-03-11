В Казани Следком возбудил дело после ДТП с участием скорой

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Сегодняшним ДТП с участием машины скорой помощи занялись сотрудники СК. Дело возбуждено по факту воспрепятствования оказанию медпомощи (ч. 1 ст. 124.1 УК РФ), что предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.



Как сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ, поводом для возбуждения стали сообщения СМИ о происшествии. По данным ГИБДД, на перекрестке улиц Тихомирнова и Калинина водитель автомобиля «Форд» не уступил дорогу машине с красным крестом, мигалкой и сиреной и продолжил движение, в результате чего произошло столкновение и машина скорой перевернулась на бок.

Минздрав сообщил о пяти пострадавших, по данным ГИБДД, травмы получили четверо — юный пациент скорой, водитель и два фельдшера.

Ранее «Реальное время» сообщало — водитель поступил в горбольницу №7 в тяжелом состоянии, его оперируют.