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Росавиация продлила до 20 марта ограничение полетов в аэропорты юга России

10:52, 11.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Росавиация продлила до 20 марта ограничение полетов в аэропорты юга России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 20 марта. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию.

Ограничены полеты в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Работу 12 аэропортов на юге России приостановили 24 февраля, с началом проведения спецоперации. Изначально ограничение действовало до 2 марта. После этого Росавиация продлила ограничения до 8 марта.

Татьяна Леухина
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