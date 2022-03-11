Росавиация продлила до 20 марта ограничение полетов в аэропорты юга России

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 20 марта. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию.

Ограничены полеты в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Работу 12 аэропортов на юге России приостановили 24 февраля, с началом проведения спецоперации. Изначально ограничение действовало до 2 марта. После этого Росавиация продлила ограничения до 8 марта.



Татьяна Леухина