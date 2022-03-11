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Путин согласился с предложением привлечь добровольцев с Ближнего Востока на Украину

11:25, 11.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 5
Путин согласился с предложением привлечь добровольцев с Ближнего Востока на Украину
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею отправлять добровольцев из стран Ближнего Востока на Украину. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

— Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий, — сказал Путин на совещании с постоянными членами совета безопасности.

Фото: kremlin.ru

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что РФ получает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран. Самое большое количество — из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок.

Во время совещания Путин поручил подготовить в ближайшее время доклад об усилении западных рубежей РФ.

Вся хронология спецоперации на Украине, реакции, последствия — в сюжете «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 12:13
    Я за! Только в рамках Россиских требований!
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  • Анонимно 12:34
    Добрый день "Реальное Время". Я хотела попросить, чтобы Вы вели статистику о том, сколько военных погибло из Татарстана, а также сколько военнослужащих похоронили в Татарстане, даже если они и не татарстанцы. Спасибо.
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    Анонимно 13:39
    Указом Президента РФ данная информация является государственной тайной не подлежащей к раскрытию.
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  • Анонимно 13:45
    потом героям фронтовикам арабам и их семьям дать гражданство РФ и сертификаты на жилье.
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  • Анонимно 14:19
    Межрелигиозная рознь в рост.
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