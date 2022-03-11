Путин согласился с предложением привлечь добровольцев с Ближнего Востока на Украину

Президент России Владимир Путин поддержал идею отправлять добровольцев из стран Ближнего Востока на Украину. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

— Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий, — сказал Путин на совещании с постоянными членами совета безопасности.

Фото: kremlin.ru

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что РФ получает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран. Самое большое количество — из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок.

Во время совещания Путин поручил подготовить в ближайшее время доклад об усилении западных рубежей РФ.

Вся хронология спецоперации на Украине, реакции, последствия — в сюжете «Реального времени».

Татьяна Леухина