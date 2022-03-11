Разработчик антивируса Norton приостановил продажи в России

Американская компания NortonLifeLock Inc, разработчик антивируса Norton, приостановила продажи своей продукции на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Решение было принято в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, пользователи антивируса в России уже отмечают невозможность обновления антивирусных баз. Также не получается переустановить Norton, купленный давно. Пользователь не может загрузить программу, которая, в свою очередь, скачивает антивирус, а при регистрации продукта отсутствует связь с сервером разработчиков.

На рынке России и СНГ NortonLifeLock Inc появилась в 1991 году, еще до распада СССР. Norton AntiVirus работает в операционных системах Microsoft Windows, Linux и macOS.

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За последние дни многие технологические компании объявили об уходе с российского рынка или приостановке деятельности. Среди них IBM, Adobe, Acronis и другие.

Дарья Акимова