На новые школы в Зеленодольске, Нижнекамске и Набережных Челнах направят по миллиарду рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Первая за 30 лет школа за 1 миллиард

В Зеленодольске в микрорайоне Мирном построят новую школу на 1 224 ученика и 126 человек обслуживающего персонала. На эти цели из республиканского бюджета выделят почти миллиард — свыше 998,7 миллиона рублей.

Согласно проекту, в новой школе будут учиться 480 младшеклассников (1—4-е классы), для чего сформируют 20 классов, 600 учащихся 5—9-х классов и еще 144 старшеклассника (10—11-е классы). В общей сложности всех учеников школы сгруппируют в 51 класс.

Общая площадь трехэтажного здания оценивается в 24 625,22 «квадрата». Площадь отведенного под строительство земельного участка — 28 152 кв. метра. Здание делится на два блока — учебный, где расположены учебные кабинеты и лаборатории, и административный, где будут находиться кабинет директора, бухгалтерия, учительские, кабинеты логопеда и психолога, кабинет врача, столовая вместимостью 424 посадочных места, актовый зал на 560 посадочных мест с артистическими помещениями, библиотека, гардероб и спортивный блок. Что касается последнего, то проектом предусмотрено размещение в нем большого и малого спортзалов и бассейна с двумя чашами, одна из которых для не умеющих плавать учащихся, а также раздевалки для мальчиков и девочек с душевыми и санузлами.

Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, участок под будущую школу находится в границах улиц Столичной, Сайдашева и Королева на проспекте Строителей. Рядом с участком располагается Березовая роща, Зеленодольский центр социальной реабилитации детей-инвалидов. Недалеко находится и детский сад №10.

Источник: документация к тендеру

Кто займется строительством новой школы для зеленодольских детей — пока неизвестно. Подрядчика ищет Главное инвестиционно-строительное управление РТ. К работам требуется приступить уже через месяц — 6 апреля, и уложиться в срок до 30 ноября 2022 года.

Проектом предусмотрено обустройство площадок с синтетическим покрытием для игр в баскетбол и волейбол, площадок для игр в большой теннис, 100-метровой беговой дорожки и хоккейной коробки. Также у школы будет свое футбольное поле размером 24х44 м.

Перед входом в здание школы оборудуют велопарковку на 50 мест. Для посадки и высадки детей-инвалидов в проекте предусмотрена специальная площадка перед воротами школы. Для обеспечения безопасности по периметру школы будет вестись наблюдение. На ограждении установят магнитные замки с выводом на пульт охраны школы.

Источник: документация к тендеру

Строительство новой школы в Зеленодольске еще год назад анонсировал глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев. Она станет первой за несколько последних десятилетий. Как уточнял Афанасьев, в городе уже более 30 лет не строили ни одной школы, а потребность нарастает.



Миллиард на «Адымнар» для нижнекамских детей

Еще почти миллиард рублей — 996,66 миллиона рублей — из бюджета Татарстана планируется направить на строительство средней общеобразовательной школы в Нижнекамске в рамках полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Как и в Зеленодольске, она будет рассчитана на 1 224 ученика.

Школа расположится в 31-м микрорайоне Нижнекамска, рядом с проспектом Строителей, улицами Сююмбике, Солнечной и проспектом Мира. Согласно документации, на месте, где появится здание, ранее находился пустырь.

Площадь отведенного под новую школу участка — 28 931 кв. метр. Площадь самого здания составит 26 523 «квадрата».

Источник: документация к тендеру

Полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар» в Нижнекамске уже строится. В декабре 2021 года сообщалось, что работы идут по графику. Ввести его в эксплуатацию планируется уже в августе этого года.



Завершить все работы подрядчику, которого, к слову, еще не нашли, необходимо к концу ноября 2022 года. Приступить к работам требуется уже 4 апреля.

Школа на 1 501 ученика в Челнах

996,9 миллиона рублей направят на строительство школы в Набережных Челнах. Она будет рассчитана на 1 501 школьника. Завершить работы по этому объекту потребуется, как и со школами в Нижнекамске и Зеленодольске, до 30 ноября.

Здание школы запроектировано в районе вновь строящегося микрорайона 69, следует из документации. Его площадь составит 29 299,26 кв. м.

В южной части трехэтажной школы выделят блок начальных классов, обособленный и непроходной для учащихся других возрастных групп. Для них предусмотрят отдельный вход в здание. В блоке расположатся два класса иностранных языков, два класса татарского языка, четыре игровых комнаты для групп продленного дня, две спальные, кабинет психолога, учительская начальных классов, туалеты.

В северо-восточной части здания расположится спортивный блок. Он будет включать в себя бассейны и спортзалы. В северной части на первом этаже появится блок общепита на 530 посадочных мест с линией раздачи блюд.

Предусмотрены и отдельные кабинеты труда для мальчиков — столярный и слесарный, и для девочек — швейное дело и кулинария. У школы будет своя библиотека и актовый зал.

К слову, ее строительство уже ведется. Об этом в мэрии Челнов сообщили еще в конце января.

Полмиллиарда на школу в Высокой Горе

Почти полмиллиарда — 425 миллионов рублей — направят из бюджета Татарстана на строительство школы в селе Высокая Гора. Она будет рассчитана на 500 школьников.

Ожидается, что в школе будут учиться две параллели начальных классов — 200 школьников, две параллели 5—9-х классов — 250 учащихся, и одна параллель старших классов — 50 человек. В каждом классе учиться будут максимум 25 человек. Обучать их будет 31 учитель

Общая площадь трехэтажного здания школы составит 8 138,45 кв. метра. На первом этаже расположатся гардеробные, актовый зал на 200 мест, артистическая, инвентарная, учебные кабинеты начальной школы, мастерская трудового обучения, медицинский блок, обеденный зал на 250 мест. На втором проектом предусмотрены спортзал, тренерская, инвентарная, раздевалки, душевые, рекреации, игровая комната, учебные кабинеты начальной и средней школы, лаборантские, кабинеты домоводства, библиотека и кабинет логопеда. На третьем этаже будут находиться учебные кабинеты средней школы, лаборантские, кружковая, кабинет черчения, кабинеты завучей, директора, психолога, кабинет информатики.

Источник: документация к тендеру

Подрядчика ГИСУ РТ на строительство школы не нашло. К работам он должен будет приступить 7 апреля. Завершить их требуется к 20 декабря.

Татьяна Демина