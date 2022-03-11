В Казани машина скорой помощи попала в ДТП, когда везла ребенка с мамой в ДРКБ

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В Казани машина скорой помощи сегодня попала в ДТП. Медики везли ребенка и его маму в ДРКБ, сообщили в Минздраве РТ.

Ребенку требовалась экстренная госпитализация. Машина ехала с включенными спецсигналами. Один из автомобилей не уступил дорогу скорой, в результате чего она перевернулась. Все, кто был в машине, пострадали: трое медиков и пациент с мамой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сотрудники скорой получили различные травмы, в том числе переломы и ушибы. Водитель скорой находится в тяжелом состоянии. Сейчас его оперируют врачи 7-й больницы. Двое врачей в состоянии средней степени тяжести находятся на осмотре у нейрохирургов. Состояние ребенка и его мамы уточняется.

«Реальное время» направило запрос в Госавтоинспекцию Казани. Изданию пообещали в ближайшее время предоставить информацию о происшествии.