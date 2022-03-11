В ГИБДД Казани раскрыли подробности ДТП с участием скорой

После столкновения на перекрестке улиц Миннуллина и Тихомирнова в Казани иномарки и машины скорой помощи последнюю отбросило еще на три автомобиля. Об этом «Реальному времени» сообщил врио начальника ОГИБДД УМВД России по Казани подполковник Никита Жирнов.

По его словам, скорая ехала со стороны ТЦ «Кольцо» по улице Тихомирнова с проблесковыми маячками и спецсигналами — экипаж доставлял мальчика в ДРКБ. На перекрестке машина столкнулась с Ford Mondeo, который ехал на зеленый свет.

После ДТП четверо были доставлены в больницу — юный пациент скорой, которому требовалась помощь, водитель и два фельдшера.



После ДТП Следком возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования оказанию медпомощи (ч. 1 ст. 124.1 УК РФ), что предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.