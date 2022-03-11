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В Роспотребнадзоре по РТ рассказали, когда будет рассматриваться вопрос о разрешении на работу общепита ночью

11:14, 11.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Роспотребнадзоре по РТ рассказали, когда будет рассматриваться вопрос о разрешении на работу общепита ночью
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане отмечается некоторое снижение заболеваемости, однако это не тот показатель, на основании которого можно снять все ограничения. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

— Поэтому на сегодня мы пока сохраняем те ограничения, которые есть, в том числе запрет на ночную работу объектов общественного питания и на зрелищно-развлекательные мероприятия.

Традиционно эпидсезон продолжается до конца марта. К концу месяца станет понятно, как развивается ситуация, и Управление Роспотребнадзора по РТ может рассмотреть возможность разрешить ночную работу общепита.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе в республике отменили ряд COVID-ограничений. Разрешается полная заполняемость зала в театрах и кинотеатрах, концертных залах и т.д. Самоизоляция для татарстанцев в возрасте 60 лет и старше, а также жителей РТ с хроническими заболеваниями носит рекомендательный характер.

Татьяна Леухина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:04
    Как это работает? Полный зал можно, а ночью ресторанам нельзя.
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