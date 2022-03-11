В Роспотребнадзоре по РТ рассказали, когда будет рассматриваться вопрос о разрешении на работу общепита ночью

В Татарстане отмечается некоторое снижение заболеваемости, однако это не тот показатель, на основании которого можно снять все ограничения. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



— Поэтому на сегодня мы пока сохраняем те ограничения, которые есть, в том числе запрет на ночную работу объектов общественного питания и на зрелищно-развлекательные мероприятия.

Традиционно эпидсезон продолжается до конца марта. К концу месяца станет понятно, как развивается ситуация, и Управление Роспотребнадзора по РТ может рассмотреть возможность разрешить ночную работу общепита.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе в республике отменили ряд COVID-ограничений. Разрешается полная заполняемость зала в театрах и кинотеатрах, концертных залах и т.д. Самоизоляция для татарстанцев в возрасте 60 лет и старше, а также жителей РТ с хроническими заболеваниями носит рекомендательный характер.

Татьяна Леухина