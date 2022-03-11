Неизвестные сообщили о «минировании» четырех казанских домов культуры
Неизвестные сообщили о «минировании» четырех казанских домов культуры — ДК им. Саид-Галеева, «Чулпан», «Московский», «Сайдаш». Об этом сообщает мэрия Казани в telegram-канале.
Сообщения уже переданы в правоохранительные органы, они проверят здания. Все необходимые меры безопасности будут приняты.
В КЦ «Московский» сообщение о «минировании» поступило во время обсуждения проекта засыпки Казанки под строительство Соборной мечети у «Чаши». Слушания начались в 10.00, но всех пришедших пришлось эвакуировать, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
28 февраля в несколько школ Казани поступили очередные сообщения о минировании. Угрозы поступили в школы №42, 40, 21, 68 и 136. Из-за аналогичных сообщений 24 февраля эвакуировали Вахитовский, Советский, Ново-Савиновский суды.
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