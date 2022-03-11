Кабмин может поддержать предприятия, выпускающие стройматериалы, — об этом говорили на круглом столе «Реального времени»

Госдума может рекомендовать правительству разработать меры поддержки предприятий, выпускающих ценообразующие стройматериалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления.

На круглом столе «Реального времени» представители рынка коммерческой недвижимости обсудили, с какими трудностями они столкнулись после введения антироссийских санкций. Одним из основных факторов, которые повлияют на цену квадратного метра в новостройках, станет удорожание стройматериалов из-за обвала рубля, отмечали они.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Только за первую неделю развернувшихся событий удорожание по уже заказанным поставкам стройматериалов составляло от 15 до 30%, и процесс продолжается. Представители рынка заметили, что в сложившихся условиях государство могло бы поддержать отрасль, если бы в законодательном порядке зафиксировало цены хотя бы на те строительные материалы, которые производятся в России из отечественного сырья.



Вчера вечером в Госдуму внесли законопроект о поддержке строительной отрасли в условиях санкций, вводимых западными странами из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. С инициативой выступило правительство. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина