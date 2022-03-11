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Кабмин может поддержать предприятия, выпускающие стройматериалы, — об этом говорили на круглом столе «Реального времени»

15:37, 11.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Кабмин может поддержать предприятия, выпускающие стройматериалы, — об этом говорили на круглом столе «Реального времени»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Госдума может рекомендовать правительству разработать меры поддержки предприятий, выпускающих ценообразующие стройматериалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления.

На круглом столе «Реального времени» представители рынка коммерческой недвижимости обсудили, с какими трудностями они столкнулись после введения антироссийских санкций. Одним из основных факторов, которые повлияют на цену квадратного метра в новостройках, станет удорожание стройматериалов из-за обвала рубля, отмечали они.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Только за первую неделю развернувшихся событий удорожание по уже заказанным поставкам стройматериалов составляло от 15 до 30%, и процесс продолжается. Представители рынка заметили, что в сложившихся условиях государство могло бы поддержать отрасль, если бы в законодательном порядке зафиксировало цены хотя бы на те строительные материалы, которые производятся в России из отечественного сырья.

Вчера вечером в Госдуму внесли законопроект о поддержке строительной отрасли в условиях санкций, вводимых западными странами из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. С инициативой выступило правительство. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина
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