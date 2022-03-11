Центробанк приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»
Банк России решил приостановить подготовку к продаже акций банка «Открытие». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
О возобновлении подготовки Центробанк сообщит дополнительно.
В августе прошлого года Центробанк РФ начал подготовку продаж акций санированного банка «Открытие». Заявки от потенциальных инвесторов регулятор начал принимать с 11 по 22 октября в электронном виде через личный кабинет участника информационного обмена или курьерской доставкой. Ожидалось, что продажа банка может осуществиться до конца 2021 года.
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