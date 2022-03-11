Новости общества

17:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Центробанк приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»

16:33, 11.03.2022
Центробанк приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»
Фото: cbr.ru

Банк России решил приостановить подготовку к продаже акций банка «Открытие». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

О возобновлении подготовки Центробанк сообщит дополнительно.

Фото: cbr.ru

В августе прошлого года Центробанк РФ начал подготовку продаж акций санированного банка «Открытие». Заявки от потенциальных инвесторов регулятор начал принимать с 11 по 22 октября в электронном виде через личный кабинет участника информационного обмена или курьерской доставкой. Ожидалось, что продажа банка может осуществиться до конца 2021 года.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также