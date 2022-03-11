Генпрокуратура проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что Генпрокуратура проверит соблюдение прав работников иностранных компаний, заявивших об уходе с российского рынка. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что прокуроры установили жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядком выплаты зарплаты и определением ее размера, исполнением взятых на себя обязательств перед контрагентами и перед РФ. Краснов указал на недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановке деятельности в стране, и отметил, что подобные факты будут жестко пресекаться.

Особое внимание уделяется соблюдению прав социально незащищенных групп работников. Сюда входят лица с ограниченными возможностями, беременные, имеющие малолетних детей, граждане предпенсионного и пенсионного возраста.

Многие иностранные компании приостановили свою деятельность или прекратили поставки в Россию за последние дни. Накануне руководитель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов озвучил список иностранных компаний, которые могут национализировать в связи с их прекращением работы в России. В перечень попали 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. Среди них Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие.

Дарья Акимова