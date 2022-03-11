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Россия сняла ограничения на полеты в восемь стран

12:13, 11.03.2022
Россия сняла ограничения на полеты в восемь стран
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия сняла ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран. Об этом сообщает Росавиация.

Ограничения вводились для предотвращения распространения COVID-19. Полеты будут осуществляться в обе стороны на основании положений двусторонних межправительственных соглашений и отдельных договоренностей властей по авиасообщению.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О возобновлении полетов с перечисленными странами сообщали СМИ вчера вечером.

Сегодня Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 20 марта.

После начала спецоперации РФ на Украине европейские страны начали закрывать небо для российских самолетов. Россия применила зеркальные меры.

Татьяна Леухина
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