Россия сняла ограничения на полеты в восемь стран
Россия сняла ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран. Об этом сообщает Росавиация.
Ограничения вводились для предотвращения распространения COVID-19. Полеты будут осуществляться в обе стороны на основании положений двусторонних межправительственных соглашений и отдельных договоренностей властей по авиасообщению.
О возобновлении полетов с перечисленными странами сообщали СМИ вчера вечером.
Сегодня Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 20 марта.
После начала спецоперации РФ на Украине европейские страны начали закрывать небо для российских самолетов. Россия применила зеркальные меры.
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