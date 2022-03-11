Россия сняла ограничения на полеты в восемь стран

Россия сняла ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран. Об этом сообщает Росавиация.

Ограничения вводились для предотвращения распространения COVID-19. Полеты будут осуществляться в обе стороны на основании положений двусторонних межправительственных соглашений и отдельных договоренностей властей по авиасообщению.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О возобновлении полетов с перечисленными странами сообщали СМИ вчера вечером.

Сегодня Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 20 марта.



После начала спецоперации РФ на Украине европейские страны начали закрывать небо для российских самолетов. Россия применила зеркальные меры.

Татьяна Леухина