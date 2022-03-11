Правительство РФ выделит 1 трлн рублей на первоочередные меры по поддержке экономики

Фото: Анна Сейтумерова

Правительство России выделит 1 трлн рублей на первоочередные меры по поддержке экономики. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рабочую версию проекта.

Согласно документу, 496 млрд рублей будет потрачено на социальную поддержку, включая стимулирование рынка труда, 275 млрд рублей — на транспортную сферу, 99,8 млрд рублей — на строительную отрасль и ЖКХ. Также на помощь малому и среднему бизнесу выделят 23,3 млрд рублей, а на поддержку промышленности — 20 млрд рублей. Из средств, выделенных на рынок труда, 317,2 млрд рублей уйдет на выплату пособий для безработных.

Кроме того, на льготы направят 18,7 млрд рублей. Среди них льготы для резидентов «Сколково» в размере 15,2 млрд рублей и обнуление налога на прибыль для ИТ-компаний в 3,5 млрд рублей.

Фото: wikipedia.org

9 марта правительство объявило, что выделит дополнительные средства в размере 25 млрд рублей на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей. Это делается, чтобы посевная кампания в текущем году прошла без сбоев.

Дарья Акимова