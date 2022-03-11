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Канада ввела санкции против Казанского вертолетного завода

15:38, 11.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Канада ввела санкции против Казанского вертолетного завода
Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна вводит санкции против 32 «военных организаций России». Среди них Казанский вертолетный завод (КВЗ), «Рособоронэкспорт», РКЦ «Прогресс».

Также в черный список попали миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов, главы ЦИК России Элла Памфилова и еще двое россиян.

Причина санкций — спецоперация России на Украине.

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