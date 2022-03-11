Канада ввела санкции против Казанского вертолетного завода
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна вводит санкции против 32 «военных организаций России». Среди них Казанский вертолетный завод (КВЗ), «Рособоронэкспорт», РКЦ «Прогресс».
Также в черный список попали миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов, главы ЦИК России Элла Памфилова и еще двое россиян.
Причина санкций — спецоперация России на Украине.
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