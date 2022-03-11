Великобритания ввела санкции в отношении 386 депутатов Госдумы РФ

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом информирует «РИА Новости», ссылаясь на МИД Британии.

— Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня ввела санкции против 386 депутатов Государственной думы, нижней палаты парламента России, за их поддержку самопровозглашенных украинских регионов Луганск и Донецк, — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число членов Думы, включенных в санкции Великобритании, достигло 400 человек. Им запрещен въезд на территорию королевства, их банковские счета в случае обнаружения будут заморожены, введен запрет на ведение бизнеса в Великобритании.

Полный список депутатов пока неизвестен, но ранее под санкции Еврососюза попали члены Совфеда от Татарстана — Ленар Сафин и Геннадий Емельянов. Также в этом списке находятся десять депутатов от республики: Айрат Фаррахов, Альфия Когогина, Ирек Богуславский, Ильдар Гильмутдинов, Илья Вольфсон, Рустам Калимуллин, Руслан Гаджиев, Азат Ягафаров, Айдар Метшин и Артем Прокофьев.



Фото: duma.gov.ru

24 февраля Швейцария ввела финансовые санкции против трех банков России, а также ограничения на поездки в отношении 361 депутата Госдумы РФ. На следующий день о санкциях против российских депутатов объявила Канада. В санкционном списке — 382 россиянина, среди которых: Игорь Шувалов, Герман Греф, Роман, Борис, Павел и Лилия Ротенберги, Евгений Пригожин.



Максим Кокунин