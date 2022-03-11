Moody's понизило рейтинги Татарстана и еще 12 субъектов России до «Са» с «негативным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга и еще 10 субъектов РФ до уровня «Ca» с «негативным» прогнозом. Об этом пишет ТАСС.

Рейтинги понизили Московской области, Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду, Волгограду, Самарской области, Башкирии, Чувашии, Коми, Ханты-Мансийскому автономному округу, Красноярскому краю, Омской области, Краснодарскому краю.

Фото: Максим Платонов (архив)

Действия связаны с понижением кредитного рейтинга России в иностранной валюте до «Ca». Способность субгосударственных эмитентов выполнять свои долговые обязательства ухудшается из-за повышенной неопределенности в части того, как будет применяться институциональная структура и могут ли сбои в выплатах по облигациям в России затронуть субгосударственных эмитентов, отметили в агентстве.

На прошлой неделе Moody's понизило рейтинг России на шесть ступеней с возможностью дальнейшего понижения с «Baa3» до «B3».



Татьяна Леухина