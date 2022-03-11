В Москве стартовали переговоры Путина и Лукашенко

В Москве начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом пишет «РИА Новости».

Путин сообщил Лукашенко, что в российско-украинских переговорах наметились определенные позитивные сдвиги. Об этом ему сообщила делегация РФ.



Белорусский лидер заявил, что западные санкции — это «время возможностей». Также он заявил, что Украина атаковала бы Белоруссию, если бы не превентивный удар со стороны России, передает ТАСС.

Предыдущая встреча лидеров двух стран состоялась 18 февраля в Москве. Это был первый очный визит Лукашенко в этом году. 19 февраля президенты приняли участие в мероприятиях по военному сотрудничеству. 4 марта они провели телефонные переговоры.

Татьяна Леухина