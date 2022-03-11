Гафурова вывели из состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане
Ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова вывели из состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане. Указ президента РТ Рустама Минниханова опубликован на интернет-портале правовой информации республики.
Также из состава комиссии вывели: председателя Ммолодежного правительства РТ Аллу Абросимову, экс-министра по делам молодежи РТ, замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамира Фаттахова.
В состав комиссии внесли министра по делам молодежи РТ Тимура Сулейманова, председателя молодежного парламента при Госсовете РТ Нину Шимину.
На прошлой неделе Ильшата Гафурова вывели из состава организаторов 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани в 2022 году.
22 декабря прошлого года Гафуров был арестован Басманным судом Москвы. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Вину он не признает.
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