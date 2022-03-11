Госдума приняла законопроект о поддержке строительной отрасли в условиях санкций
Сегодня Госдума приняла сразу в трех чтениях правительственный законопроект об упрощении ряда процедур в строительной отрасли для ее поддержки в условиях санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.
Упрощается порядок проведения правовой экспертизы документов при осуществлении государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. Например, будет отменена проверка на предмет обеспечения инженерной защиты объектов капитального строительства в границах зон затопления или водоохранных зон. Помимо этого, упрощается регистрация прав на построенные объекты.
В 2022 году также упрощаются процедуры разработки и согласования градостроительной документации, проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по ее проектам, осуществления строительства объектов капитального строительства.
Арендаторы до 1 марта 2023 года смогут потребовать продление договора аренды муниципального или государственного земельного участка, но не более чем на три года, без торгов и при соблюдении ряда условий.
Подобный законопроект был внесен в Госдуму накануне. Инициатива поступила от правительства России.
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