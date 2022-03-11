Условий для дефолта России нет, заявили в Кремле

Условий для дефолта России нет, если они только не создаются искусственно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



— Мы с вами уже слышали заявления наших руководителей финансовых ведомств — Минфина и так далее — о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях, — цитирует его ТАСС.

Агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) России с «B3» до «Ca» с негативным прогнозом. При этом, по мнению Moody's, риск возникновения дефолта в России значительно увеличился.