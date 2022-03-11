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Гидрометцентр Татарстана предупредил о похолодании до -28 градусов в ночь на субботу

12:58, 11.03.2022 2
Гидрометцентр Татарстана предупредил о похолодании до -28 градусов в ночь на субботу
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане ночью ожидается сильное похолодание. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром 12 марта на территории республики местами ожидается понижение температуры воздуха до -25..-28˚.

Фото: realnoevremyaru.ru (архив)

Днем прогнозируется до -6..-11 градусов. Преимущественно без осадков.

По прогнозу Гидрометцентра РТ, несколько потеплеет в начале следующей недели. Пройдет небольшой снег, ночью температуры воздуха опустятся до -9.. -14°, днем — до -1.. -6°.

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев вчера в беседе с «Реальным временем» заявил, что в воскресенье в Казани уже будут повышаться температуры.

Татьяна Леухина
Общество

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:04
    ууух как холодно будет
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  • Анонимно 16:04
    обогреватели все повключают, наверное
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