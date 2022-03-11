Гидрометцентр Татарстана предупредил о похолодании до -28 градусов в ночь на субботу
В Татарстане ночью ожидается сильное похолодание. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Ночью и утром 12 марта на территории республики местами ожидается понижение температуры воздуха до -25..-28˚.
Днем прогнозируется до -6..-11 градусов. Преимущественно без осадков.
По прогнозу Гидрометцентра РТ, несколько потеплеет в начале следующей недели. Пройдет небольшой снег, ночью температуры воздуха опустятся до -9.. -14°, днем — до -1.. -6°.
Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев вчера в беседе с «Реальным временем» заявил, что в воскресенье в Казани уже будут повышаться температуры.
комментарии