В Татарстане подорожали сахар, капуста, морковь, яблоки и бананы

В Татарстане за неделю с 25 февраля по 4 марта зафиксировали рост цен на некоторые категории продуктов питания. Об этом сообщает Татарстанстат.

Сахар-песок подорожал на 3,15%, капуста — на 3,83%, свекла — на 3,83%, морковь — на 6,27%, помидоры — на 4,74%, яблоки — 3,27%, бананы — на 4,52%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Говядина выросла в цене на 1,21%, масло подсолнечное — на 0,74%, масло сливочное — на 1,04%, яйца куриные (10 штук) — на 0,72%.

За неделю с 18 по 25 февраля Татарстанстат сообщил об увеличении стоимости помидоров, свеклы. огурцов, моркови. В этот период снизились цены на вареную колбасу, свинину, сметану, мороженую рыбу и куриные яйца.

Татьяна Леухина