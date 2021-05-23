Пять вопросов, оставшихся после трагедии в казанской гимназии

Что будет с гимназией №175 после стрельбы, как помогают жертвам, как развиваются события

Фото: Максим Платонов

Что будет с гимназией и ее учениками?

О том, что здание гимназии №175 отремонтируют, стало известно почти сразу после трагедии. Речь идет не просто о поверхностном ремонте — здание полностью обновят за лето. Закончить реконструкцию в гимназии планируют к началу нового учебного года.

— Президентом поставлена задача полностью обновить внутреннее устройство школы — поменять функционал, расположение каких-то кабинетов, — говорила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова. Задача стоит амбициозная — гимназия должна быть не просто новой визуально, но и стать шире по функционалу.

Уже приняты первые решения: так, Рустам Минниханов поручил «Татнефти» построить к 1 сентября в расстрелянной школе бассейн. Эскизом занимается «Татинвестгражданпроект». Строительство планировали начать в ближайшее время, но с ним пока придется повременить — в гимназии продолжаются следственные действия, и до их окончания никакие работы в здании невозможны.

Занятия в гимназии приостановили сразу, как стало известно о первых жертвах трагедии. Через два дня вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что учеников распределят по двум соседним школам. Выпускников — 86 девятиклассников и 28 одиннадцатиклассников — с понедельника приняла гимназия №174. Для них выделили отдельный блок в здании и не стали смешивать их с учениками принимающей школы. Среди учителей посторонних тоже не будет, обучением займутся их педагоги из 175-й гимназии. Последний звонок прозвучал в 174-й гимназии вчера — для учеников из обеих школ.

Выпускников — 86 девятиклассников и 28 одиннадцатиклассников — приняла гимназия №174. Фото: Максим Платонов

Еще одна школа, 171-я, объявила о готовности принять первоклассников из 175-й и устроить для них дежурные группы, если их родители не смогут присмотреть за ребенком, или организовать дистанционное обучение. А вот остальные ученики без вариантов отправлены заканчивать учебный год на дистанционке, дома.

Что известно о стрелке и что с ним будет

Личность стрелка с самого начала не была ни для кого секретом — это 19-летний Ильназ Галиявиев, выпускник гимназии №175. По одним данным, он начал подготовку к массовому убийству в начале марта, по другим — в апреле.

Хроника произошедшего официально не разглашается, но, по сообщениям СМИ, 12 апреля Галявиев получил разрешение на приобретение оружия и через два дня примерно за 30 тысяч рублей купил полуавтоматическое ружье Hatsan Escort в Йошкар-Оле — в Казани в продаже такое оружие к тому моменту закончилось. Деньги он заработал на продаже внутриигровых предметов в популярном шутере Counter Strike. Далее по рецептам из интернета сделал две бомбы. Одну оставил в квартире, которую хотел поджечь, а со второй отправился в школу.

До трагедии Галявиев приходил в гимназию дважды. В первый раз — на майских праздниках. Но поняв, что она закрыта, вернулся утром в первый учебный день 11 мая, чтобы проверить расписание. Но тогда вахтерша в школу его не впустила. Подготовку к преступлению никто не заметил — родственники оставили его одного в квартире из-за якобы неадекватного и агрессивного поведения, а из колледжа ТИСБИ его отчислили 26 апреля, поскольку с февраля он не появлялся на занятиях.

11 мая он вернулся в школу еще раз — уже в полной экипировке и с ружьем в руке и бомбой в рюкзаке. Подойдя к гимназии, он сразу выстрелил в девушку, а потом — в пожилого работника школы. Вахтерша сразу нажала на тревожную кнопку. Потом Галявиев привел в действие бомбу, которую заложил у кабинета английского языка — от ее взрыва никто не пострадал. Стрелок начал ходить по школе и пытаться открыть дверь классов, которые к тому времени закрыли после объявления директора по громкой связи. Добравшись до третьего этажа, он вломился в кабинет 8 «А» и, по предварительным данным, выпустил пять зарядов картечи в учителя и школьников. Потом перезарядил ружье и продолжил стрелять. Из окна этого класса он вел огонь и по детям, которые, выбравшись из школы, пытались убежать.

Из окна этого класса он вел огонь и по детям, которые, выбравшись из школы, пытались убежать. Фото: Максим Платонов

Галявиев сдался, когда у него не осталось патронов при себе. По данным СК, он совершил в школе не менее 17 выстрелов. Ему предъявили обвинение по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ. На допросе Галявиев заявил, что является богом, на что намекала и маска, которая была на нем в момент нападения.

— Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую х..., — заявил он на видео, которое опубликовали через несколько часов после трагедии.

Полицейского, который обнародовал кадры, уже уволили, в четверг это подтвердило МВД по Татарстану.

По данным следствия, Галявиев на учете у психиатра и нарколога не состоял, но неоднократно обращался за медпомощью из-за сильной головной боли. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга — медики, по данным СМИ, диагностировали ему ангиому правой лобной доли (официально диагноз не раскрывается, — прим. ред.). С начала текущего года его близкие, как сообщает СК, тоже отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. При этом все врачи-специалисты признали Галявиева здоровым и годным к службе в армии, в том числе психиатр и невролог.

Есть и еще один трагический момент в этой истории — судя по камерам наблюдения, Галявиев, пока шел к школе с ружьем в руках, встретил шестерых человек, даже помахал одному. И никто из них не сообщил в полицию! На эту тему высказались и генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, который считает, что это произошло из-за страха, недоверия к правоохранительным органам или равнодушия и невнимательности, и психолог Роланд Дойч, по мнению которого такое бездействие прохожих объясняется «эффектом наблюдателя», когда люди снимают с себя ответственность за происходящее. Не только люди не обратили внимание на Галявиева, но и искусственный интеллект. Оружие в его руках, как объяснил научный сотрудник НИИ МВД Геннадий Пучков, не смогла распознать система «Безопасный город», поскольку технологии заточены на распознавание нарушений ПДД.

На следующий день после трагедии Советский суд Казани заключил Галявиева под стражу на два месяца, до 11 июля. Фото: Максим Платонов

На следующий день после трагедии Советский суд Казани заключил Галявиева под стражу на два месяца, до 11 июля. Обвиняемый держался спокойно. Вместе с ним в клетке присутствовали целых три полицейских, два из которых были прикованы к стрелку наручниками. И это было неспроста — в СМИ появилась информация с допроса, согласно которой Галявиев пытался покончить с собой в полицейской машине. По другим сообщениям, его поставили на учет как склонного к суициду и поместили под круглосуточное наблюдение. Сейчас он содержится в одиночной камере СИЗО.

О точных мотивах стрелка пока ничего неизвестно. На суде по аресту следователь заявил, что подозреваемый пошел на преступление с тем, чтобы «выразить свою исключительность и превосходство над другими людьми», был убежден в «справедливости и обоснованности» своих действий. По разным данным, следователи в том числе отрабатывают версию вербовки Галявиева. По ней, он мог не осознавать, что им манипулируют, «и быть уверенным, что состоит в интересном дружеском общении». Есть и другой любопытный момент — ректор ТИСБИ Нэлла Прусс заявила, что Галявиев предлагал сокурснику вступить в секту.



Если стрелка признают вменяемым, то по предъявленному обвинению ему грозит срок вплоть до пожизненного. Сейчас Следком рассматривает возможность возбуждения новых уголовных дел после трагедии в отношении неустановленных должностных лиц. Как недавно сообщили источники «Реального времени», признаки преступной халатности усмотрели в действиях представителей лицензионно-разрешительной службы подразделения Росгвардии в Татарстане и чиновников от образования.

Кто и как помогает пострадавшим и родственникам погибших

Пострадавшие в трагедии получат по 400 тысяч и 200 тысяч рублей из республиканского бюджета, в зависимости от степени тяжести ранений. Общую сумму, подлежащую к уплате, подсчитать сложно — число пострадавших постоянно менялось (в сторону увеличения). Точно выплачены 9 миллионов рублей — по миллиону на каждого погибшего. Каждому члену их семьи выплатили в равных долях. На выплаты могли претендовать мама и папа школьника, супруг/супруга, дети и родители. Поговаривали, что власти Татарстана могут оплатить летний отдых учеников гимназии №175, но окончательных решений пока нет.

Параллельно с этим сбор средств для пострадавших уже завершили Российский Красный Крест совместно со Сбербанком. Всего неравнодушные граждане и организации собрали более 75 миллионов рублей. Среди них — Рустам Минниханов, Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры республики, мэр Казани Ильсур Метшин.



Пострадавшие в трагедии получат по 400 тысяч и 200 тысяч рублей из республиканского бюджета, в зависимости от степени тяжести ранений. Фото: Максим Платонов

Собранные деньги направят на адресную поддержку семей, организацию санаторно-курортного лечения и реабилитацию пострадавших, памятники погибшим. Среди других статей расходов — психосоциальная поддержка в долгосрочном периоде для школьников и педагогов, создание соответствующей комфортной среды в школе.

На фоне выплат и сбора средств пострадавшим разгорелось немало скандалов. Появилась информация о мошенниках, собирающих якобы пожертвования для пострадавших (а на самом деле — деньги в свой карман). О подобных случаях в мэрии Казани предупредили через три дня после трагедии. Появились и те, кто не доверял официальному сбору средств и объявил свой — но пока неизвестно, были или будут направлены деньги по адресу. Последний на данный момент скандал, который пришлось комментировать властям Татарстана — сообщения СМИ о том, что некоторых детей из казанской гимназии №175 переводят из статуса пострадавших в статус свидетелей. По данным разных изданий, из-за этого семьи лишаются выплат.

— Это решение принимается Следственным комитетом. У республики нет полномочий, в рамках следственных действий проходят допросы, и там принимают решение, — сказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

На выплатах помощь не заканчивается. Посмотреть «пошире» на это вопрос призывал президент России Владимир Путин:

— И деньги выделили своевременно, выделяете. У меня к вам просьба: посмотрите на эти вопросы пошире — что касается поддержки пострадавших семей. Там могут быть и жилищные вопросы, и другие социальные проблемы, нерешенные в семьях, организация детского отдыха по отдельным семьям. Работайте с каждой семьей и потом доложите мне, пожалуйста, дополнительные предложения по семьям пострадавших, — сказал президент Рустаму Минниханову.

Тот пообещал решить вопросы, связанные с кредитами семей погибших и пострадавших. О готовности списать долги семьям пострадавших в трагедии уже заявил Ак Барс Банк. Как стало известно «Реальному времени», тему эту отрабатывает и «Дом.рф».

По мнению психолога Диляры Суючевой, последствия трагедии для жителей города могут носить пролонгированный характер и откликаться еще долго. Фото: Максим Платонов

События в казанской гимназии заставили весь город пережить стресс — к психологам с тревожными мыслями обращаются не только ученики 175-й гимназии, но и дети других школ. По мнению психолога Диляры Суючевой, последствия трагедии для жителей города могут носить пролонгированный характер и откликаться еще долго. Она рассказывает «Реальному времени»:

— Возможно, это событие будет иметь последствия не только для непосредственных участников, но и для остальных тоже. Родителям стоит обращать внимание на состояние своих детей — какое настроение и эмоции у ребенка, как он себя ведет, хорошо ли он спит и ест, как общается с окружающими. Если вы видите, что поведение ребенка резко изменилось, что-то вас настораживает — спросите его о том, что его беспокоит. Родителям нужно разговаривать с детьми, дать им выразить свои чувства и эмоции и оказывать поддержку, объяснить, что все будет хорошо, сформировать чувство безопасности. Помните: уже одно то, что он рассказывает и делится этим со значимым взрослым — для него одна из возможностей этот страх осознать, пережить и трансформировать. Важно понимать, что он не «ноет», а информирует родителя, что с ним происходит. Не стоит запрещать ребенку выражать свои чувства и обесценивать их. Если рядом есть родитель, к которому можно обратиться и рассказать о своих переживаниях, который точно не осудит, а, наоборот, поддержит, создаст опору, последствия любого травмирующего события для психики могут быть нивелированы или, по крайней мере, облегчены. Если вы чувствуете, что не справляетесь самостоятельно, обращайтесь за помощью к профессионалам.

Каковы будут законотворческие последствия трагедии

Как и после любой трагедии с большим количеством жертв, со всех сторон посыпались очередные «запретить». Самое яркое из этих предложений озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявивший о необходимости обсудить запрет на анонимность в интернете. По его мнению, это поможет снизить объем контента, пропагандирующего насилие и героизирующего экстремизм. А первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила более гуманную инициативу — запретить посторонним входить в школьные дворы. Обе идеи пока дальше не пошли.

Больше всего сейчас обсуждаются различные законы об оружии, в том числе и о том, чтобы повысить возраст его получения до 21 года. Владимир Путин потребовал серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Жесткой и персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешение на оружие и предоставляют необходимые для этого документы. Глава Росгвардии, которую чаще всего критикуют в этом направлении, Валерий Золотов представил ряд предложений: выдавать полуавтоматическое и гладкоствольное оружие (именно такое было у Галявиева) только после того, как человек уже имеет опыт владения другими видами оружия не менее 5 лет. Еще он предлагает ужесточить требования для получения охотничьего билета, проводить курсы «молодого бойца». По этим предложениям Путин собирается дать необходимые поручения правительству, но пока неизвестно, когда именно.

На этой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Фото: duma.gov.ru

Но несколько инициатив все-таки начали свой путь — на этой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Он устанавливает запрет на распространение в СМИ и интернете сведений о самодельном изготовлении огнестрельного оружия, его основных частей и восстановлении боевых свойств списанного оружия. Вчера в Думу внесли законопроект, ужесточающий административную ответственность за незаконное изготовление, оборот и ношение всех видов и типов оружия. Под эту норму подпадают легкая пневматика и холодное оружие, которое граждане носят с собой в целях самообороны. Предлагается штрафовать граждан на 5—10 тыс. рублей с возможной конфискацией оружия или арестовывать нарушителей на срок до 15 суток. От административной ответственности могут освободить тех, кто добровольно сдал оружие, его части и патроны к нему.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов рассказал «Реальному времени», что после трагедии вместе с председателем комитета по Нацбезопасности подготовлены поправки в Кодекс административных правонарушений еще в одном направлении.

— Суть поправок — усиление ответственности за нарушение процедуры хранения оружия, полученного законным образом. Кроме этого, будут внесены изменения в закон об оружии, по крайней мере — медицинское освидетельствование можно будет проходить только в государственных организациях. Также, я уверен, ко второму чтению в законопроекте будет подготовлен ряд предложений, которые мы еще будем прорабатывать, — говорит депутат.

Что касается охраны школ, Фаррахов добавил, что вопрос этот «надо решать», сколько бы это ни стоило.

Как активизировались другие «школьные террористы»

Ложные минирования школ, обсуждения нападения среди учеников и угрозы расправы — сейчас это происходит по всей России. Не заставила себя ждать и героизация стрелка — в социальной сети «ВКонтакте» стали появляться фейковые аккаунты напавшего на гимназию. «Реальное время» уже насчитало не менее 25 таких страничек. Чаще всего в «статусе» упоминалась фраза Галявиева на допросе «Я осознал, что я бог». Спустя почти 10 дней Роскомнадзор заблокировал 10 аккаунтов и более 300 ссылок с фейковой информацией. В дело вмешались и власти — Рустам Минниханов указал на необходимость пресекать любые попытки романтизации образа Галявиева.

Ложные минирования школ, обсуждения нападения среди учеников и угрозы расправы — сейчас это происходит по всей России. Фото: предоставлено очевидцем

Можно сказать, что все началось с Крыма — на следующий день после трагедии в Казани сотрудники ФСБ задержали жителя села Амурского Красногвардейского района за фейк в соцсетях о готовящемся вооруженном нападении на школу села Октябрьского. Возбуждено уголовное дело, обвиняемый отправлен под домашний арест.

Похожие случаи в других регионах России:

13 мая в Приамурье 17-летний школьник пообещал сделать «то же самое», что и в Казани. О своих намерениях он сообщил в соцсети, на него завели уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма.

17 мая в Москве школьник рассказал подруге о планах устроить нападение. Ее мать позвонила в полицию, и подростка задержали. Он заявил, что пошутил, а дома у него нашли пневматические автомат и пистолет, сигнальную ракетницу и пустой тубус от гранатомета.

17 мая суд в Тюмени арестовал старшеклассника, который разослал видео с угрозой устроить расстрел в учебном заведении. Школьника обвинили в заведомо ложном сообщении о террористическом акте, так как информация о нем не подтвердилась.

20 мая в Москве задержали двух подростков, обсуждавших в автобусе нападение на школу. Один из них предлагал товарищу «залететь с ножом и пистолетом». Дома у подростков нашли страйкбольный пистолет, нож-бабочку, две бейсбольные биты и бронежилет.

В Казани 19 мая ученик гимназии №40 пришел на урок с электронной сигаретой, и когда учительница забрала ее, начал проявлять агрессию, в том числе кричать: «Я вас всех взорву». Школу эвакуировали, а с учеником начали работать психиатры.

А в целом по России самый громкий случай произошел 21 мая — ученик лицея №1 в Березниках (Пермский край) напал на учительницу с ножом — якобы за плохие оценки. Нападавший спланировал атаку заранее. Накануне инцидента школьник записал другу голосовое сообщение, в котором заявил: «Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе лямку, чтобы закрепить нож на пояснице». Сейчас учительница находится в больнице с тяжелыми травмами.

По России прокатилась волна угроз о взрывах в школах. В Казани самая большая из таких волн взметнулась 15 мая, когда были «заминированы» десятки школ. Мэр города Ильсур Метшин призывал к оперативному расследованию ложных вызовов.

Были эвакуации школ и по другим причинам. Так, 20 мая в Казани школу №174, куда, напомним, перевели доучиваться выпускников гимназии №175, эвакуировали из-за пакета, оставленного одной из учительниц. А через два дня неизвестный мужчина распространил среди родителей учеников ложное сообщение, что на территориях гимназии №20 и школы №34 находится стрелок. Информация оказалась ложной.